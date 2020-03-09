Gürcistan'da koronavirüs vakası 15'e yükseldi - Son Dakika

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Gürcistan'da koronavirüs vakası 15'e yükseldi
6 saat önce
Gürcistan'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:59 Kaynak: AA
Gürcistan'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.
Hükümetin, Kovid-19'la ilgili oluşturulan resmi internet sitesi "https://stopcov.ge"de yer alan yazılı açıklamada, ülkede virüsün görüldüğü kişi sayısının 15'e çıktığı belirtildi.
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