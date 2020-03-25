Gürcistan'da koronavirüse karşı tedbirler artırılıyor - Son Dakika

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Gürcistan'da koronavirüse karşı tedbirler artırılıyor
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21 Mart'tan 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te cadde ve sokakların dezenfekte edilmesine başlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21 Mart'tan 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te cadde ve sokakların dezenfekte edilmesine başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:01 Kaynak: AA
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