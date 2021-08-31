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Gürcistan'da Kovid-19 nedeniyle 2021-2022 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başlayacak - Son Dakika

Gürcistan'da Kovid-19 nedeniyle 2021-2022 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başlayacak

31.08.2021 13:17
Gürcistan'da Kovid-19 nedeniyle 2021-2022 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başlayacak, System.String[]

Gürcistan hükümetin kararıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında okul ve üniversitelerde, 2021-2022 eğitim öğretim yılının uzaktan eğitimle başlayacağı bildirildi.

Gürcistan hükümetin kararıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında okul ve üniversitelerde, 2021-2022 eğitim öğretim yılının uzaktan eğitimle başlayacağı bildirildi.

Başbakan İrakli Garibaşvili'nin başkanlığında Tiflis'te hükümet binasında düzenlenen Kovid-19 ile mücadele koordinasyon toplantısında, ülkedeki Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler değerlendirildi.

Toplantı sonucu alınan karara göre, ülke genelindeki üniversite, okul ve kolejlerdeki 2021-2022 eğitim öğretim sürecinin uzaktan eğitimle başlamasına karar verildi.

Ayrıca, kreşler de 4 Ekim'e kadar kapalı kalacak.

Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanı Mihail Çkhenkeli, toplantının ardından yaptığı açıklamada, ülkede eğitim öğretim yılının 15 Eylül'de başlayacağını belirtti.

Çkhenkeli, salgınla mücadele çerçevesinde eğitim sürecinin 15 Eylül'den 4 Ekim'e kadar uzaktan eğitimle devam edeceğini aktararak, 4 Ekim'den sonra da Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri yeniden değerlendirerek ona göre yeni karar alacaklarını söyledi.

Son 24 saate 4 bin 778 vaka görüldü

Gürcistan'da son 24 saatte ülkede 4 bin 778 kişide virüs tespit edildi ve salgında 79 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar 549 bin 811 vakanın belirlendiği ülkede, virüs nedeniyle 7 bin 408 kişi yaşamını yitirdi.

Gürcistan'da Kovid-19 nedeniyle 2021-2022 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başlayacak

Gürcistan, Hükümet, 4 Ekim, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da Kovid-19 nedeniyle 2021-2022 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başlayacak - Son Dakika


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