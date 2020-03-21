Gürcistan'da Kovid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi - Son Dakika
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Gürcistan'da Kovid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi

6 saat önce

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Zurabişvili televizyondan yayınlanan ulusa seslenişinde, "Gürcistan genelinde olağanüstü hal ilan ediyorum." dedi.

Zurabişvili OHAL çerçevesinde sokağa çıkma yasağı getirmeyeceklerini ve karantina ilan etmeyeceklerini kaydetti.

Başbakan Giorgi Gakharia, bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı'na OHAL ilan etmesi çağrısında bulunmuştu.

Gürcistan'da Kovid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:14 Kaynak: AA

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