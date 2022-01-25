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Gürcistan'da Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka kaydedildi - Son Dakika

Gürcistan'da Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka kaydedildi

25.01.2022 11:03
Gürcistan'da Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka kaydedildi

Gürcistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte tespit edilen 15 bin 762 vaka salgının başından beri kayda geçen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Gürcistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte tespit edilen 15 bin 762 vaka salgının başından beri kayda geçen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı son bir günde 15 bin 762 artarak 1 milyon 75 bin 154'e yükseldi.

Son 24 saatte 42 kişinin Kovid-19'a bağlı olarak hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 14 bin 774'e çıktı.

Aktif vaka sayısının 87 bin 609 olduğu ülkede 4 bin 594 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

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Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürcistan'da Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka kaydedildi - Son Dakika
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