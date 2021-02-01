Gürcistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetildi - Son Dakika

Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yaklaşık 2 ay önce uygulamaya giren bazı kısıtlamalar hafifletildi.

Kovid-19 vakalarının azalmaya başlaması nedeniyle, 28 Kasım'dan itibaren uygulanan bazı yasaklar hükümetin kararıyla kısmen kaldırıldı.

Bugünden itibaren yerel ve uluslararası uçuşlara izin verilen ülkede artık tüm alışveriş merkezleri ve mağazalar hafta sonları hariç faaliyet gösterebilecek.

Restoran ve kafelerle kayak merkezlerinin kapalı kalacağı ülkede sadece Acara bölgesindeki açık alana sahip olan restoranlar müşteri kabul edebilecek.

Başkent Tiflis ile Kutaisi ve Rustavi kentleri hariç tüm şehir ve köylerde eğitim okul binalarında devam edecek, toplu taşıma ve şehirler arası ulaşım araçların çalışmasına ise yeni bir karara kadar izin verilmeyecek.

Ülke genelinde kasım ayından itibaren 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı marta kadar devam edecek.

Gürcistan'da günlük Kovid-19 vaka sayıları, kasım-aralık aylarında 5 bin civarına kadar çıkmıştı.

Son 24 saatte 240 vaka görüldü

Son 24 saatte 240 kişide Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede salgından dolayı 16 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar 258 bin 351 kişide virüs görülen ve 249 bin 709 hastanın iyileştiği Gürcistan'da Kovid-19 nedeniyle 3 bin 194 kişi hayatını kaybetti.