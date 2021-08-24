Gürcistan'da Kovid-19 tedbirleri yeniden artıyor - Son Dakika

Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunun ağırlaşması nedeniyle ülkede bazı kısıtlamalar yeniden getirildi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili başkanlığında düzenlenen Kovid-19 ile mücadele koordinasyon toplantısında, ülke genelinde bazı yasakların yeniden uygulanmasına karar verildi.

Karara göre 25 Ağustos'tan itibaren restoran ve kafeler saat 22.00'ye kadar çalışacak, spor etkinlikleri ise seyircisiz düzenlenecek.

14 Ağustos'tan itibaren ülkedeki festivaller, spor etkinlikleri, konserler ve kültürel faaliyetler dahil olmak üzere tüm kalabalık etkinlikler yasaklanmıştı ve çocuk eğlence merkezleri kapatılmıştı.

Ayrıca başkent Tiflis, Batum, Kutaisi ve Rustavi kentlerinde 4 Eylül'e kadar toplu taşıma araçlarının kullanılması yasaklanmıştı.

Son 24 saatte 5 bin 924 vaka görüldü

Gürcistan'da son 24 saate 5 bin 924 kişide virüs tespit edildi ve 60 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar toplam 523 bin 22 vakanın görüldüğü ülkede, salgın nedeniyle 6 bin 891 kişi öldü.

Öte yandan Gürcistan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19'a karşı 1 milyon 10 bin 96 kişiye aşı uygulandığı belirtildi.