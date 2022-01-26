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Gürcistan'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Gürcistan'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış sürüyor

26.01.2022 10:57
Gürcistan'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış sürüyor

Gürcistan'da son 24 saatte tespit edilen 17 bin 530 vakayla Kovid-19 salgınında "bugüne kadar görülen günlük en yüksek sayıya" ulaşıldı.

Gürcistan'da son 24 saatte tespit edilen 17 bin 530 vakayla Kovid-19 salgınında "bugüne kadar görülen günlük en yüksek sayıya" ulaşıldı.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı son bir günde 17 bin 530 artarak 1 milyon 92 bin 684'e yükseldi.

Son 24 saatte 39 kişi Kovid-19'a bağlı olarak hayatını kaybetti ve ülkede toplam can kaybı sayısı 14 bin 813 olarak kayıtlara geçti.

Aktif vaka sayısının 100 bin 13 olduğu ülkede en çok vaka 9 bin 487 olarak başkent Tiflis'te görüldü.

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Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürcistan'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış sürüyor - Son Dakika
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