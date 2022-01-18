Gürcistan'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti - Son Dakika

Gürcistan'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1 milyonu aştı.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 521 artarak 1 milyon 6 bin 486'ya yükseldi.

Son bir günde 31 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı da 14 bin 512'ye çıktı.

Aktif vaka sayısının 57 bin olduğu ülkede, bugüne kadar 934 bin 667 hasta iyileşti.