Gürcistan'da Kovid-19 vakası sayısı 100 bini geçti - Son Dakika

Gürcistan'da son 24 saatte 3 bin 824 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir günde Kovid-19 nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 927'ye ulaştı.

Ayrıca, son 24 saatte 3 bin 824 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam vaka sayısı 100 bin 684'e, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 851 artarak 81 bin 783'e yükseldi.

Toplam 17 bin 948 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 849 hastanın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 2 bin 128 kişi karantinada, 5 bin 976 kişi hastanelerde ve 3 bin 445 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetim altında tutuluyor.

Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızlı şekilde artmaya başlamıştı.