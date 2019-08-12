Gürcistan'da Kurban Bayramı kutlamaları

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince Kurban Bayramı vesilesiyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince Kurban Bayramı vesilesiyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Tiflis Büyükelçiliğinin bahçesinde yapılan programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim, Büyükelçilik çalışanları, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, Türk iş adamları ve Türk vatandaşları katıldı.

Sevim, burada yaptığı konuşmada, Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın 11. Büyükelçiler Konferansı'ndan (BKON) dolayı Türkiye'de bulunduğu için programa katılamadığını belirterek, büyükelçinin adına vatandaşların bayramını kutladı.

"Dün kurbanlarımızı kestik. Kestiğiniz kurbanlar kabul edilsin." diyen Sevim, dünyadaki bütün Müslümanların bayramını tebrik etti.

Sevim, Gürcistan'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla Kurban Bayramı'nı kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diğer yandan ise akşam saatlerinde Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğunda bayramlaşma programı gerçekleştirilecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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