Gürcistan'da Maarif Okulları uzaktan eğitime geçti - Son Dakika

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Gürcistan'da Maarif Okulları uzaktan eğitime geçti
6 saat önce
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları, Kovid-19 nedeniyle okulların 1 Nisan'a kadar tatil edilmesinin ardından uzaktan eğitime başladı.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları, Kovid-19 nedeniyle okulların 1 Nisan'a kadar tatil edilmesinin ardından uzaktan eğitime başladı.
TMV Gürcistan Temsilcisi Selçuk Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında eğitim faaliyetlerine uzaktan eğitim metoduyla devam ettiklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:23 Kaynak: AA
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