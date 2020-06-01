Gürcistan'da marketler ve mağazalar açıldı - Son Dakika

Gürcistan'da normalleşme süreci kapsamında mağazalar, dükkanlar, ticaret merkezleri, marketler, açık alanları olan restoranlar yeniden hizmet vermeye başladı.



Gürcistan, korona virüs salgını kapsamında alınan önlemleri gevşeterek normal hayata geçiyor. Ülkedeki normalleşme süreci kapsamında mağazalar, dükkanlar, ticaret merkezleri, marketler, açık alanları olan restoranlar yeniden açıldı. Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, düzenlediği basın toplantısında hükümetin ekonomiyi geliştirmek ve halkın korona virüs salgını öncesinde sahip olduğu geliri kazanması için her şeyi yaptığını söyledi. Gakharia, "Hükümetin kararıyla çok sayıda ekonomik faaliyet başladı. Ulaşım tam olarak operasyonel hale geldi. Alışveriş merkezleri, marketler açıldı" dedi.



Bugün 11 korona, dün 26, bir önceki gün de 9 korona virüs vakası tespit edildiğini ifade eden Gakharia, salgının son bulmadığını ve yeni bir dalganın yaşanmaması için maske kullanımı, sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini dile getirdi. Bir sonraki aşamaya 8 Haziran'da geçileceğini vurgulayan Başbakan Gakharia, tüm restoranların, otellerin açılacağını sözlerine ekledi.



Tetritskaro ve Bolnisi kasabalarında ise karantina devam ediyor. Gürcistan'da bugüne kadar 794 korona virüs vakası tespit edilirken, 12 kişi hayatını kaybetti. 624 kişinin tedavi edildiği ülkede, yurt dışında bulunan 3 Gürcistan vatandaşı tedavi için ülkeye getirildi. - TİFLİS