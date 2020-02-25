Gürcistan'da merhum Rodos Başkonsolosu Selahattin Ülkümen anısına fidan dikildi - Son Dakika
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Gürcistan'da merhum Rodos Başkonsolosu Selahattin Ülkümen anısına fidan dikildi

6 saat önce

Gürcistan'ın Batum kentinde, merhum Rodos Başkonsolosu Selahattin Ülkümen anısına bir parka fidan dikildi.

Gürcistan'da merhum Rodos Başkonsolosu Selahattin Ülkümen anısına fidan dikildi, System.String[]

Gürcistan'ın Batum kentinde, merhum Rodos Başkonsolosu Selahattin Ülkümen anısına bir parka fidan dikildi.

Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu tarafından merhum Başkonsolos Ülkümen'in hatırasının yaşatılması amacıyla Batum'daki 6 Mayıs Parkı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikimi dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Gürcü Yahudi Cemaati temsilcileri ile Gürcü yetkililer katıldı.

Merhum Başkonsolos Ülkümen, İkinci Dünya Savaşı yıllarında görev yaptığı Rodos'taki Yahudi cemaatine mensup 200'e yakın kişinin Nazi rejiminden kurtulmasını sağlamıştı.

Gürcistan, Türkiye, Batum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:50 Kaynak: AA
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