Gürcistan'da miniklerden 23 Nisan mesajı - Son Dakika

Gürcistan'da çektikleri video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan çocuklar, okudukları şiirlerle Türkiye'ye sevgi mesajları gönderdi.



Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlanıyor. Gürcistan'da da çocuklar 23 Nisan'ı çektikleri video ile kutladı. İlkokul öğrencileri, 23 Nisan nedeniyle Türkiye'ye ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çeşitli şiirlerle sevgi mesajı gönderdi.



İlkokul öğrencisi Meryem Memmedova, Türkiye'deki ve tüm dünyadaki çocukların bayramını tebrik etti. Meryem Memmedova ise Muharrem Baz'ın bestelediği "Atatürk Çocukları" şarkısını seslendirdi.



Gürcistan'ın güneydoğusunda yaşayan Sevgi Hüseynov ve Sevil Hüseynov kardeşler ise İsmail Hakkı Talas'ın 23 Nisan şiirini okudu. 7 yaşındaki Meryem Askerova da, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutluyorum. Türkiyemizde yaşayan çocuklarımızı bağrıma basarak kucak dolusu sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.



Zehra Aliyeva ise Türkiye'deki minik dostlarını unutmayarak "Bir Dünya Bırakın" şarkısını seslendirdi. Ümit Hacıyev de Vasfi Mahir Kocatürk'ün 23 Nisan şiirini okuyarak bütün çocukların bayramını kutladı. - TİFLİS