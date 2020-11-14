Gürcistan'da muhalefet, erken seçim talebini gösteri yaparak yineledi - Son Dakika

Gürcistan'da 31 Ekim'de 10'uncu kez yapılan genel seçim sonuçlarını kabul etmeyerek seçimlerin yeniden düzenlenmesini isteyen muhalefet partileri gösteri düzenlendi.

Seçim sonuçlarının iptal edilmesini ve seçimlerin yenilenmesini talep eden muhalefet partilerinin taraftarları başkent Tiflis'te Parlamento Binası önünde toplandı.

Yerel saat 15: 00'da başlayan gösteride binlerce kişi Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tamar Jvania'nın görevden alınmasını da talep etti.

Burada bir konuşma yapan ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin liderlerinden Nika Melia, hükümetin muhalefetin taleplerini yere getirmediği sürece sokaklardaki protesto gösterilerinin süreceğini belirtti.

Hükümet ile muhalefet müzakere masasına oturdu

Öte yandan, ABD'nin Tiflis Büyükelçiliği aracılığıyla hükümet ve muhalefet yetkilileri müzakereleri başlattı. Görüşmelerde, seçim sonuçlarıyla muhalefetin şikayetleri gibi konular ele alınıyor. Hükümet, muhalefet ile görüşmeleri başlatmasına rağmen seçimleri yenilememekte kararlı.

- Muhalefet ortak bildiri imzalamıştı

Muhalefet, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçluyor. Aralarında seçim barajını geçen partilerin de olduğu muhalefet, seçim sonuçlarını reddetmek ve erken seçim talep etmek amacıyla 3 Kasım'da ortak bildiri imzalamıştı.

Bildiriye göre muhalefet, seçim sonuçlarının iptal edilmesini, erken seçim düzenlenmesini ve seçim komisyonu başkanının görevden alınmasını istiyor.

Gürcistan'daki genel seçimler, sonuçları ve 2'nci turlar

31 Ekim'de düzenlenen genel seçimde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 48,24 ile birinci sırada, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin öncülüğündeki "Birleşik Ulusal Hareketi-Birleşik Muhalefet" seçim bloğu ise yüzde 27,16 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

Seçimlerin ilk kez nispi temsil sistemine göre düzenlendiği Gürcistan'da 150 sandalyeli Meclis, oransal sistem ile seçilen 120 üyeden ve çoğunluk sistemi ile seçilen 30 üyeden oluşacak.

Komisyon tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre çoğunluk sistemi ile seçilecek 17 milletvekili için 21 Kasım'da 2'nci tur yapılacak.

Yüzde 1 seçim barajını aşan 9 siyasi parti parlamentoya girmeye hak kazandı.

Muhalefet taraftarları, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Tiflis'e 17-18 Kasım'da gerçekleştireceği resmi ziyaret sırasında da gösteri düzenleyecek.