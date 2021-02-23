- Gürcistan'da muhalefet sokağa indi - Son Dakika

- Gürcistan'da muhalefet sokağa indi

23.02.2021 20:08

- Gürcistan'da muhalefet sokağa indi Gürcistan'da ana muhalefet partisi Birleşmiş Ulusal Hareket Partisi Genel Başkanı Nika Melia'nın tutuklanmasının ardından muhalefet partilerinin liderleri ve destekçileri sokağa indi.

- Gürcistan'da muhalefet sokağa indi

TİFLİS - Gürcistan'da ana muhalefet partisi Birleşmiş Ulusal Hareket Partisi Genel Başkanı Nika Melia'nın tutuklanmasının ardından muhalefet partilerinin liderleri ve destekçileri sokağa indi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Birleşmiş Ulusal Hareket Partisi Genel Ofisine, sabah saatlerinde polis tarafından baskın yapılmış, BUH Genel Başkanı Nika Melia tutuklanmıştı. Melia'nın tutuklanmasının ardından muhalefet partilerinin liderleri ve destekçileri sokağa indi. Başkentteki Hükümet Binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, Melia'nın tutuklanmasını protesto ederek, muhalefetin mücadeleye devam etme kararı aldığını belirtti. Portestoya, BUH, Avrupa Gürcistan, Lelo ve İşçi partilerinin liderleri ve destekçileri katıldı.

Muhalefet liderlerinden Gigi Ugulava yaptığı açıklamada, "Planımız mücadele etmek. Bağımsızlık ve özgürlük için savaşmak. Gürcülerin bugün karşı karşıya kaldığı şey aslında diktatörlüğe doğru bir adım" dedi. BUH lideri Khatia Dekanoidze ise yaptığı açıklamada, hükümetin BUH ofisini basarak Melia'yı tutuklamasının müzakere sürecini çok daha karmaşık hale getirdiğini ve bu siyasi krizden çıkmanın çok zor olacağını belirtti. Göstericiler, ilerleyen saatlerde Hükümet Binası'ndan Rustaveli Caddesi'nde bulunan parlamento binasına yürüyerek, bina önüne çadır kurdu. Muhalefet, 26 Şubat Cuma günü ise Tiflis Filarmoni Salonu'ndan başlayacak olan geniş çaplı bir protesto yürüyüşü yapılacağını duyurdu.

Ülkedeki gerginlik 2019'da başladı

Başkent Tiflis'te bulunan parlamento binasında 20 Haziran 2019 tarihinde 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Meclisinin oturumuna başkanlık eden Komünist Parti üyesi ve Rus Devlet Duması Milletvekili Sergey Gavrilov'un, parlamento başkanının makamında oturması gerilime yol açmıştı. Gürcistan muhalefet milletvekillerinin şiddetli protestoları ve diğer milletvekillerinin eleştirilerinin ardından Rus heyeti, önce oturumu, sonrasında ise ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Gavrilov'un parlamento başkanının makamında oturmasını protesto etmek için binlerce kişi, sokaklara dökülerek parlamento binasını kuşatmıştı. Melia, parlamento binasına yönelik saldırıları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, fakat daha sonra kefalet şartıyla serbest bırakılmıştı. Melia, son ödeme tarihi 12 Şubat olan kefaleti ödemeye reddedince, hakkında yeniden gözaltı kararı alınmıştı. Melia ise ısrarla mahkemenin kararlarını kabul etmediğini ve teslim olmayacağını ifade etmişti.

- Gürcistan'da muhalefet sokağa indi
- Gürcistan'da muhalefet sokağa indi
- Gürcistan'da muhalefet sokağa indi
- Gürcistan'da muhalefet sokağa indi
- Gürcistan'da muhalefet sokağa indi
- Gürcistan'da muhalefet sokağa indi
- Gürcistan'da muhalefet sokağa indi

Parlamento, Gürcistan, Muhalefet, Protesto, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Gürcistan'da muhalefet sokağa indi - Son Dakika


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