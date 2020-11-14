Gürcistan'da muhalefetin protestoları devam ediyor - Son Dakika

Gürcistan'da muhalefetin protestoları devam ediyor

14.11.2020 18:24

Gürcistan'da milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partileri ve destekçilerinin protestoları devam ediyor.

Gürcistan'da milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partileri ve destekçilerinin protestoları devam ediyor.

Gürcistan'da 31 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin ardından muhalefet partileri ve destekçilerinin protestoları devam ediyor. Göstericiler, muhalefet temsilcileri ve iktidar partisi arasında devam eden görüşmelere rağmen başkent Tiflis'te bulunan parlamento binası önünde bir araya geldi. Muhalefet ve iktidar arasındaki görüşmelerin ikinci turu, göstericilerin parlamento binası önünde toplanmasından birkaç saat önce sona ermişti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan muhalefet temsilcileri, katılımcıların toplantının detayları hakkında konuşmamayı kabul ettiklerini belirterek, bu zor süreçte önemli bir ilerleme kaydedilmediğinin altını çizdiler.

Taraflar, görüşmeler ile Gürcistan'daki siyasi çıkmaza çözüm bulmayı amaçlarken, muhalefet partileri parlamento seçimlerinin tekrarlanmasını talep ediyor. Mitingdeki muhalefet liderleri, muhalefetin oybirliğiyle aldığı meclis görevlerini yerine getirmeme kararını ise memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Gürcü partisinden Gigi Ugulava yaptığı konuşmada, "Eğer insanlar birlik olduysa savaşmak her zaman anlamlıdır. Muhalefetin birlik olmuş halde bu savaşı kazanmasının mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.

Birleşik Ulusal Hareket'ten Nikanor Melia yaptığı açıklamada, "Talebimiz yeni bir seçim ve Gürcistan seçim komisyonunda sivil toplum temsilcileri gibi güvenilir kişiler bulunmalı" ifadelerini kullandı.

Muhalefet temsilcileri, erken seçim yapılana kadar sokak mitinglerine devam edeceklerini vurguladı.

Gürcistan'da adayların yüzde 50 barajını aşamadığı toplam 30 seçim bölgesinin 17'sinde ikinci tur parlamento seçimleri yapılacak. Muhalefet partileri, seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek, seçimlerin tekrarlanmasını, Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Tamar Zhvania'nın görevden alınmasını ve seçim yönetiminin yeniden düzenlenmesini talep ederek ikinci tura katılmayı reddediyor.

Ancak iktidar partisi olan Gürcü Rüyası, muhalefeti seçim sonuçlarını kabul etmeye ve parlamento görevlerini üstlenmeye çağırarak, seçimlerin "tamamıyla demokratik standartlara uygun" şekilde yapıldığını iddia ediyor.

Dokuz parti, 31 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinde 150 sandalyesi bulunan parlamentoda seçilmek için gereken yüzde 1 barajını aşarak 120 sandalyenin sahibi oldu.

(Alexander Alimov/İHA)

Gürcistan'da muhalefetin protestoları devam ediyor
Gürcistan'da muhalefetin protestoları devam ediyor
Gürcistan'da muhalefetin protestoları devam ediyor
Gürcistan'da muhalefetin protestoları devam ediyor

Milletvekili, Parlamento, Muhalefet, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da muhalefetin protestoları devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, takipçi peşine düştü! RT yapana deprem çantası verecek Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı! Kendilerini tıbbi cihazlarla korudular Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine Lance Stroll ilk sıradan başlayacak 20 kişi bir gence saldırdı! Tekmeli tokatlı meydan dayağı kamerada Dede ve torununun anlaşmazlık yüzünden silahla yaralanmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil
Uzman diyetisyen Zehra Bora, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü özel yazı kaleme aldı: Dünyada 542 bin çocuk hasta Uzman diyetisyen Zehra Bora, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü özel yazı kaleme aldı: Dünyada 542 bin çocuk hasta         
18:09
Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu         
17:52
Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş         
17:00
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü, 6. kez Mustafa Kaplan oldu Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü, 6. kez Mustafa Kaplan oldu         
16:39
18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, heykeltıraşın evinin bahçesinden çalındı 18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, heykeltıraşın evinin bahçesinden çalındı         
16:00
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber         
15:17
Vicdansız baba çocuklarını odaya kapatıp kemerle dövdü, o anları da kayda alıp karısına gönderdi Vicdansız baba çocuklarını odaya kapatıp kemerle dövdü, o anları da kayda alıp karısına gönderdi         
14:22
Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada         
13:41
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Manav tezgahının arkasına tuvaletini yaptı, yakalanınca utanmadan tepki gösterdi Manav tezgahının arkasına tuvaletini yaptı, yakalanınca utanmadan tepki gösterdi         
12:28
Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı         
12:20
MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti         
12:03
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor         
09:12
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 18:46:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürcistan'da muhalefetin protestoları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei