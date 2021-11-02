Gürcistan'da muhalefetten yerel seçimleri kazanan iktidara protesto - Son Dakika

Gürcistan'da Birleşik Ulusal hareketin öncülüğündeki bazı muhalefet partileri, ülkede 30 Ekim'de iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığı ikinci tur yerel seçim sonuçlarını protesto etti.

Batum kentinde toplanan muhalefet partilerinin liderleri ve destekçileri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin yerel seçimlerin ikinci turunda 20 belediye başkanlığından 19'unu kazanmasını protesto etti.

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti binasının önünde toplanan göstericiler, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçladı.

Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia, burada yaptığı konuşmada, seçim yoluyla ülkede değişikliklerin yapılmasının mümkün olmadığını savunarak, Gürcistan genelinde protesto gösterileri düzenleyeceklerini kaydetti.

Gürcistan'ın aslında bir koalisyon hükümetine ihtiyacının olduğunu belirten Melia, bu yönde çeşitli muhalefet partileri ile beraber mücadele vereceklerini söyledi.

Melia, 6 Kasım'da başkent Tiflis'te binlerce kişinin söz konusu seçimin sonuçlarını protesto edeceğini bildirdi.

Bu arada, muhalefet partilerinden Birleşik Ulusal Hareketi'nden 3, Lelo'dan ise bir milletvekilli seçim sonuçlarını protesto etmek amacıyla istifa etti.

Gürcistan'da 20 belediye başkanının belirlenmesi için 30 Ekim'de düzenlenen yerel seçimlerin ikinci turunda iktidardaki Gürcü Hayali Partisi 19 belediye başkanlığını kazanmıştı.

Muhalefeti seçim sonuçlarını kabul etmeye davet eden hükümet yetkilileri, muhalefetin sokağa çıkması amacının ülkede istikrarsızlık yaratması olduğunu savunuyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili de seçimlerin şeffaf ve demokratik bir ortamda düzenlendiğini söyledi.

Tutuklu Saakaşvili'nin serbest kalması için kalıcı gösteriler başlıyor

Birleşik Ulusal Hareketi Partisi ve destekçileri, Rustavi kentindeki 12. hapishanede tutulduğu 1 Ekim'den bu yana açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye destek gösterisi düzenledi.

Hapishanenin önünde toplanan göstericiler, Saakaşvili'yi destekleyen sloganlar attı.

Birleşik Ulusal Hareketi Partisi milletvekillerinden Zaal Udumaşvili, burada yaptığı konuşmada, bugünden itibaren hapishanenin önünde kalıcı gösteriler düzenlemeye karar verdiklerini aktardı.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak, Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Başsavcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ile bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası vermişti.

Başsavcılık, Saakaşvili'yi ülkeye yasa dışı yollarla girmekle de suçlamıştı