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Gürcistan'da "Müslüman kadınların yaşadığı zorluklar" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

Gürcistan'da "Müslüman kadınların yaşadığı zorluklar" konulu konferans düzenlendi

18.12.2021 16:50

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "Müslüman Kadınların Varlığı ve İhmal Politikası" konulu konferans düzenlendi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "Müslüman Kadınların Varlığı ve İhmal Politikası" konulu konferans düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşu Sosyal Adalet Merkezinin bir otelde düzenlediği, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın da katıldığı konferansta, ülke genelinde yaşayan Müslüman kadınların yaşadığı zorluklar ele alındı.

Gürcistan'ın Acara ile Kvemo Kartli bölgelerinden gelen Müslüman kadınların yer aldığı konferansın açılışında, Sosyal Adalet Merkezinin ülke genelinde kadın haklarına ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçları da paylaşıldı.

Merkezin kurucularından Eşitlik Politikası Program Direktörü Tamta Mikeladze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez Müslüman kadınlar konulu bir konferans düzenlediklerini söyledi.

Araştırmayı, Gürcistan'daki Müslüman kadınların yaşadığı sosyal sorunları değerlendirmek amacıyla ülke genelinde 37 kadınla görüşerek yaptıklarını aktaran Mikeladze, yıllardır benzer konular üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Amaçlarının, özelikle bölgelerde yaşayan Müslüman kadınların siyasi ve kültürel açıdan topluma entegrasyonunun daha da güçlendirilmesi ve yaşadıkları sorunların kamuoyuna aktarılması olduğunu ifade eden Mikeladze, "Müslüman kadınların kendi varlıklarıyla ilgili kendilerinin konuşmaları gerekiyor ve konferansta onlara bu imkanı sağladık." dedi.

Benzer araştırmaları gelecekte de aktif şekilde yapmaya devam edeceklerini kaydeden Mikeladze, Müslüman kadınlar dahil tüm kadınların siyasette daha yoğun bir şekilde yer almaları için etkili adımlar atacaklarını belirtti.

Gürcistan'da Müslüman kadınların yaşadığı zorluklar konulu konferans düzenlendi
Gürcistan'da Müslüman kadınların yaşadığı zorluklar konulu konferans düzenlendi
Gürcistan'da Müslüman kadınların yaşadığı zorluklar konulu konferans düzenlendi
Gürcistan'da Müslüman kadınların yaşadığı zorluklar konulu konferans düzenlendi

Togo Cumhuriyeti, Sosyal Adalet, Gürcistan, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da 'Müslüman kadınların yaşadığı zorluklar' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürcistan'da "Müslüman kadınların yaşadığı zorluklar" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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