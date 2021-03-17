Gürcistan'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika

Gürcistan'da, Türk dünyasında "doğanın uyanışı" olarak da bilinen Nevruz Bayramı vesilesiyle Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliğince kutlama programı gerçekleştirildi.

Başkent Tiflis'te Mirza Fatali Akhundov Müzesi'nde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamalarına Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, Gürcistan hükümetinin yetkilileri ve yerel milletvekilleri katıldı.

Programın açılışında konuşan Büyükelçi Guliyev, Nevruz'un yeni günün, güneşin ve yeni umudun doğması anlamına geldiğini belirterek, herkesin bayramını kutladı.

Her yıl Gürcistan'da da olduğu gibi dünya genelinde her noktada 50 milyondan fazla Azerbaycan asıllı vatandaşın Nevruz Bayramı'nı büyük sevinçle kutladığını dile getiren Guliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferin ardından bayramın bu yıl daha büyük sevinçle kutlanacağını söyledi.

Guliyev, Nevruz'un yıllar önce Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne eklendiğini hatırlatarak, bu bayramın herkesin sevinci olduğunu vurguladı.

Gürcistan Parlamentosunun Diaspora ve Kafkasya Konulu Komitesi Başkanı Milletvekilli Beka Odişaria, programa katılanlardan Büyükelçi Yazgan'a özel teşekkür ederek, "Her bir Gürcistan vatandaşının dostu olan Sayın Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ı özelikle selamlıyorum." dedi.

Odişaria, parlamentonun her bir vatandaşın hizmetinde olduğunu belirtti.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vladimer Konstantinid ile Tiflis Belediyesi Meclisi Başkanı Giorgi Tkemaladze konuşmalarında, Gürcistan'daki Azerbaycan asıllı vatandaşların bayramını kutlayarak, iki ülke arasındaki tarihi ve stratejik ilişkilerin önemini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından programda şarkılar söylendi, şiirler okundu, danslar edildi ve davetlilere bayram tatlısı ve çay ikram edildi.

Gürcistan'da Azerbaycan asıllı vatandaşların çoğunlukta yaşadığı bölgelerde, Nevruz Bayramı 21 Mart'ta kutlanacak.