Gürcistan'da Nevruz Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakanı İrakli Garibaşvili, Türk dünyasında "doğanın uyanışı" olarak da bilinen Nevruz dolayısıyla vatandaşların bayramını kutladı.

Zurabişvili, Nevruz Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, ülkesinde bayramı kutlayan herkese barış, sevgi ve mutluluk dileğinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bayramın kısıtlı şekilde kutlandığını belirten Zurabişvili, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle maalesef bize bu yıl da bu eski bayramı birlikte kutlama fırsatı verilmiyor. Ortak bir çabayla salgının yenileceğine ve gelecekte Gürcistan'ın baharını güzelleştirecek Nevruz'un geleneksel kutlamalarının yapılacağına inanıyorum."

Nevruz'un genel olarak ülkenin Azerbaycan asıllı vatandaşlarının kutladığını belirten Zurabişvili, "Ülkemizin Azerbaycan asıllı ve bu bayramı kutlayan tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Gürcistan'da nevruz kutlamalarının asırlık bir geçmişi vardır. Bu, Gürcü kültürü ve geleneklerinin çeşitliliğinin açık bir örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün yenilenmenin, yeni yaşamın, sevginin sembolüdür"

Başbakan Garibaşvili de bayram dolayısıyla ülkesinin Azerbaycan asıllı dini liderleri, milletvekillileri, kültür ve iş dünyasının temsilcilerini Tiflis'te hükümet binasında kabul etti.

Garibaşvili, burada yaptığı konuşmada, "Nevruz Bayramı'nı şahsen tebrik etmek benim için büyük bir onurdur. Bugün yenilenmenin, yeni yaşamın, sevginin sembolüdür." dedi.

Kovid-19 nedeniyle bayramın bu yıl büyük coşkuyla kutlanamadığına işaret eden Garibaşvili, bu yüzden kutlama programlarına katılamadığı için üzüntü duyduğunu belirtti.

Garibaşvili, bayramı kutlayan herkese barış ve mutluluk dilediğini belirterek, "Yeni yılın başlangıcının, yeni bir yaşamın simgesi olan baharın gelişinin bu güzel Nevruz Bayramı'nda Azerbaycan asıllı vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Her birine barış, mutluluk, kalkınma ve refah diliyorum." dedi.