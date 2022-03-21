Gürcistan'da nevruz kutlamaları - Son Dakika

Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesinde baharın habercisi kabul edilen Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

Başkent Tiflis'e 40 kilometre uzaklıkta bulunan, çoğu Azerbaycan asıllı Gürcistan vatandaşlarının yaşadığı Marneuli kentindeki kutlama programına Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve bakanlar katıldı.

Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, diplomatlar ve diğer yetkililerin de hazır bulunduğu programda basına açıklama yapan Garibaşvili, bu günü kutlayan herkese sağlık ve mutluluk diledi.

Garibaşvili, "Nevruz Bayramı, yeni bir hayatın, yenilenmenin günüdür ve herkesin bayramını tebrik etmek istiyorum." diyerek, Gürcistan'ın kalkınmasına sağladıkları önemli katılarından dolayı ülkesinin Azerbaycan asıllı vatandaşlarına teşekkür etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Twitter'dan paylaştığı kutlama mesajında "Nevruz, barış ve yenilenmenin, umudun ve geleceğin sembolüdür." ifadesini kullandı.

Dünyada zor günlerin yaşandığına dikkati çeken Zurabişvili, "Bunlar zor zamanlardır ama asla umudumuzu kaybetmemeliyiz. Bu gün, bunun bir hatırlatıcısı olsun." değerlendirmesinde bulundu.