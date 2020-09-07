- Gürcistan'da "Noble Partner 2020" askeri tatbikatı başladı - Son Dakika

- Gürcistan'da "Noble Partner 2020" askeri tatbikatı başladı

TİFLİS - Gürcistan'da ABD, İngiltere, Polonya ve Fransa'nın katılımıyla NATO'nun "Noble Partner 2020" askeri tatbikatı başladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis yakınlarında bulunan Vaziani askeri üssünde ABD, İngiltere, Polonya ve Fransa'nın katılımıyla NATO'nun "Noble Partner 2020" askeri tatbikatı için resmi açılış töreni düzenlendi. Vaziani askeri üssündeki açılış törenine Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili, Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Bakanlar, generaller, milletvekilleri ve diğer davetliler katıldı. Tatbikat ile Gürcistan, ABD ve ortak ülkelerin silahlı kuvvetlerinin hazırlık düzeyinin arttırılması, Karadeniz bölgesinde istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Gürcistan'da 5.si düzenlenen tatbikata ABD'nin "Striker" ve "Hummer" zırhlı ve lojistik araçları da katıldı.

Vaziani askeri üssünde açılış konuşmasını yapan Başbakan Giorgi Gakharia, tatbikata katılan tüm ülkelerin askerlerine Gürcistan'a geldikleri için teşekkür ederek başarılar diledi. "Askeri eğitimin kimseye yönelik olmadığını" ifade eden Gakharia, "Bu tatbikat, Gürcistan'ın savunma yeteneklerini artırmayı amaçlamaktadır ve bu her Gürcistan vatandaşı ve askerinin sorumluluğudur" dedi.

Gakharia "Farklı milliyetlerden buraya gelen askerler tarafından bu eğitimden kazanılan bilgiler, küresel barışı sağlamak için kullanılmalıdır. Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik entegrasyonunun ulaşılabilir hale gelmesi için ordumuzun en önemli bileşeni tatbikatlardır" diye konuştu.

Her gün birliklerinin durumunu, teçhizatını, askerlerin refahını arttırmanın gerektiğini anladığını ifade eden Gakharia, "Bu tür tatbikatların her Gürcistan vatandaşı ve ülkemiz için barışın garantörü olduğunu hepimiz iyi anlamalıyız. Ayrıca, Gürcistan Silahlı Kuvvetlerinin hem Avrupa Birliği hem de uluslararası ortaklarımız olan Amerika Birleşik Devletleri himayesinde çeşitli barışı koruma görevlerinde aktif olarak yer aldığını hepiniz biliyorsunuz" dedi.

Gürcistan'da 5'si düzenlenen "Noble Partner 2020"ye Gürcistan da dahil olmak üzere 5 ülke katıldı. Gürcistan, ABD, İngiltere, Polonya ve Fransa'dan 2 bin 700'den fazla askeri personelin katılımıyla ve ABD'nin desteğiyle "Güç ortaklıktadır" sloganı ile düzenlenen tatbikatlar 18 Eylül'e kadar sürecek.