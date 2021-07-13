Son dakika haber... Gürcistan'da ölen kameramanın kanında uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika

- Gürcistan'da ölen kameramanın kanında uyuşturucu madde bulundu

TİFLİS - Gürcistan'da LGBTİ+ karşıtları tarafından yaralanan ve taburcu olduktan sonra evinde hayatını kaybeden kameraman Aleksandr Laşkarava'nın otopsi raporunda kanında uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 5 Temmuz'da LGBTİ+ üyelerinin yapacağı yürüyüş karşıt gruplar tarafından protesto edilmişti. Göstericiler LGBTİ+ ofisini basmış, olayı görüntüleyen 50'den fazla gazeteciyi de darp etmişti. Gösteri sırasında başından yaralanan televizyon kanalı Pirveli kameramanı Aleksandr Laşkarava hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmiş, 11 Temmuz sabahı da evinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından muhalif televizyon kanalları ve muhalefet partileri hükümeti suçlayarak, Başbakan İrakli Garibaşvili'nin ve hükümetin istifasını talep etmişti.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Polis Komiseri Mamuka Çelidze, Laşkarava davasında İçişleri Bakanlığının 200'den fazla dosya incelediğini, olayla ilgili 110 kişinin ifadesinin alındığını ve 65 güvenlik kamerası görüntülerinin izlendiğini söyledi. Çelidze, Laşkarava'nın kanından alınan örneklerde uyuşturucu bulunduğunu belirterek, örneklerde morfin, kodein, tetrahidrokannabinol, pentin ve monoasetilmorfin tespit edildiğini kaydetti. Çelidze, "Yapılan incelemeye göre ölüm nedeni bu ilaçların aşırı dozda alınması olabilir. Bu, incelemenin bir ön sonucudur. İçişleri Bakanlığının soruşturması devam ediyor ve bakanlık size periyodik olarak bilgi verecek" dedi.

Güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, hayatını kaybeden kameramanın ölümünden bir gün önce gittiği yerleri gösteren güvenlik kamerası görüntülerini de yayınladı. Görüntülerde Laşkarava'nın bir arkadaşıyla eczaneye girdiği görülüyor. Daha sonra farklı bir yerde kaydedilen görüntülerde Laşkarava'nın kendinde olmadığı ve sendeleyerek yürüdüğü görülüyor.

Dün kabine toplantısında gelişmelere ilişkin açıklamada bulunan Başbakan Garibaşvili ise, "Bu trajediyi siyasi amaçlarına ulaşmak için kullanmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ölen bir kişinin trajedisi ile siyasi hedeflerine ulaşmaya çalışmaktan daha ahlaksız ne olabilir? Aleksandr Laşkarava'nın ölüm nedeni ne olursa olsun tüm failler ağır şekilde cezalandırılacak. Polis, olaylara karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şiddetin kabul edilemez olduğunu tekrarlamak istiyorum. Ülkedeki her türlü şiddeti kınıyoruz" dedi.

Parlamentoda gerginlik

Bugün defnedilecek kameraman Laşkarava'nın ölümüne karşı tepkiler devam ediyor. Dün başkent Tiflis'te polisin parlamento binasına basın mensuplarının girişine izin vermemesi nedeniyle gerginlik yaşandı. Muhalefet kanadından milletvekilleri ve medya temsilcileri parlamentoyu bastı. Milletvekilleri arasındaki kargaşa nedeniyle saat 12.00'de düzenlenmesi planlanan olağanüstü toplantı saat 15.00'de başladı.

Tiflis'te pazar ve pazartesi günü de düzenlenen gösterilerde binlerce kişi, Başbakan İrakli Garibaşvili'yi istifaya çağırdı.