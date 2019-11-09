Gürcistan'da Oscar adayı filmin prömiyeri 'eşcinsellik propagandası' nedeniyle basıldı
7 saat önce
Gürcistan'da 'eşcinsellik propagandası' yapmakla eleştirilen Oscar adayı "Ve Sonra Dans Ettik" (And Then We Danced) adlı film, protesto edildi.
Gürcistan'da 'eşcinsellik propagandası' yapmakla eleştirilen Oscar adayı "Ve Sonra Dans Ettik" (And Then We Danced) adlı film, protesto edildi.
İsveç, Gürcistan, Fransa ortak yapımı filmin Tiflis'teki prömiyerinde yüzlerce aşırı sağcı grup 'Gürcü Yürüyüşü' (Georgian March) üyesi, gökkuşağı renkli bayrakları yaktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:14
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