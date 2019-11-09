Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da Oscar adayı filmin prömiyeri 'eşcinsellik propagandası' nedeniyle basıldı
Son Dakika Dünya Gürcistan'da Oscar adayı filmin prömiyeri 'eşcinsellik propagandası' nedeniyle basıldı

Gürcistan'da Oscar adayı filmin prömiyeri 'eşcinsellik propagandası' nedeniyle basıldı

7 saat önce

Gürcistan'da 'eşcinsellik propagandası' yapmakla eleştirilen Oscar adayı "Ve Sonra Dans Ettik" (And Then We Danced) adlı film, protesto edildi.

Gürcistan'da Oscar adayı filmin prömiyeri 'eşcinsellik propagandası' nedeniyle basıldı, System.String[]

Gürcistan'da 'eşcinsellik propagandası' yapmakla eleştirilen Oscar adayı "Ve Sonra Dans Ettik" (And Then We Danced) adlı film, protesto edildi.


İsveç, Gürcistan, Fransa ortak yapımı filmin Tiflis'teki prömiyerinde yüzlerce aşırı sağcı grup 'Gürcü Yürüyüşü' (Georgian March) üyesi, gökkuşağı renkli bayrakları yaktı.

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Gürcistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:14 
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