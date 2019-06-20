Gürcistan'da parlamento binası önünde büyük protesto
1 saat önce
Gürcistan Parlamentosu'nda gerçekleşen Ortodoks Parlamentolararası Oturumu'nda Rus heyeti ile yaşanan 'koltuk krizi' sonrası binlerce kişi parlamento binası önünde hükümet karşıtı protesto düzenledi.
Gürcistan
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:50 Kaynak: İHA
Parlamentosu'nda gerçekleşen Ortodoks Parlamentolararası Oturumu'nda Rus heyeti ile yaşanan 'koltuk krizi' sonrası binlerce kişi parlamento binası önünde hükümet karşıtı protesto düzenledi.
Gürcistan Parlamentosu'nda gerçekleşen Ortodoks Parlamentolararası Oturumu'nda, Oturuma liderlik eden Komünist Parti'den Rus Devlet Duma Milletvekili
olan Ortodoks Parlamentolararası Meclis Başkanı
Sergei Gavrilov'un program sırasında Gürcistan Parlamentosu Başkanı makamında oturması sonucu yaşanan kriz sokağa taştı. Özelikle muhalefetin ağır eleştirileri sonrası Rus heyet Gürcistan'dan ayrılsa da yaşanan durumdan rahatsız olan on binlerce vatandaş akşam saatlerinde parlamento binası önünde toplanarak hükümet karşıtı protesto başlattı.
Eylemciler ve muhalefet partileriler Gürcistan Parlamentosu Başkanı Irakli Kobakhidze'nin, İçişleri Bakanı
Giorgi Gakharia'nın ve Devlet Güvenlik Servisi'nin istifası talebinde bulundu. Bunun yanı sıra Parlamento binasını girmeye çalışan protestocular ve polis arasında arbede yaşandı. - TİFLİS
Rus kozmonotlar araştırma için sperm örneği vermeyi reddediyor
Adana'da TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu! Tam o an kamerada
Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
6 gün sonra doğum günüydü! Üniversiteli Mert gözyaşlarıyla uğurlandı