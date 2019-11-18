Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da parlamentoyu kuşatan göstericilere müdahale (2)
Son Dakika Güncel Gürcistan'da parlamentoyu kuşatan göstericilere müdahale (2) - Son Dakika

Gürcistan'da parlamentoyu kuşatan göstericilere müdahale (2)

6 saat önce

Gürcistan polisi, başkent Tiflis'te erken seçim talebiyle parlamentoyu kuşatan göstericileri müdahale etti.

Gürcistan polisi, başkent Tiflis'te erken seçim talebiyle parlamentoyu kuşatan göstericileri müdahale etti.

Gürcistan'da parlamentoyu kuşatan göstericilere müdahale (2)

Gürcistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:23 Kaynak: AA
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