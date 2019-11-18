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Gürcistan'da parlamentoyu kuşatan göstericilere müdahale (2)
6 saat önce
Gürcistan polisi, başkent Tiflis'te erken seçim talebiyle parlamentoyu kuşatan göstericileri müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:23 Kaynak: AA
Gürcistan polisi, başkent Tiflis'te erken seçim talebiyle parlamentoyu kuşatan göstericileri müdahale etti.
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