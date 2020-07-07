Gürcistan'da piyasaya sahte dolar süren Türkiye vatandaşı gözaltına alındı - Son Dakika

Gürcistan'da piyasaya sahte dolar süren Türkiye vatandaşı gözaltına alındı

Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi, Türkiye vatandaşı bir kişinin sahte 100 dolarlık banknotları piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi, Türkiye vatandaşı bir kişinin sahte 100 dolarlık banknotları piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

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Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi tarafından yapılan resmi açıklamada, yürütülen operasyonel arama ve soruşturma çalışmaları sonucunda piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen bir Türkiye vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, "Soruşturma, sanığın Tiflis'te 21 adet 100 dolarlık sahte banknot piyasaya sürdüğü ortaya koyuldu" ifadeleri kullanıldı.


Bakanlık tarafından ismi açıklanmayan Türk vatandaşı hakkındaki soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. Gürcistan Ceza Kanunu'nun 212. maddesinin 1. bölümü çerçevesinde yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanan Türkiye vatandaşı 4 ila 7 yıl arasında hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. - TİFLİS

Maliye Bakanlığı, Gürcistan, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gürcistan'da piyasaya sahte dolar süren Türkiye vatandaşı gözaltına alındı - Son Dakika
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