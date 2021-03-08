- Gürcistan'da polis kadın sürücülere çiçek dağıttı - Son Dakika

- Gürcistan'da polis kadın sürücülere çiçek dağıttı

TİFLİS - Gürcistan'da polis, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile kadın sürücüleri durdurarak çiçek hediye etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, birçok ülkede renkli görüntülere sahne oluyor. Gürcistan'da polis, 8 Mart vesilesi ile kadın sürücüleri durdurarak çiçek dağıttı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 8 Mart nedeniyle polis ekiplerinin kadın sürücüleri ve yayaları tebrik ederek çiçek verdiği ifade edilerek, uygulamanın ülke genelinde yapıldığı belirtildi.