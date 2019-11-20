Gürcistan'da prematüre doğan Ali Kemal bebek Erzurum'da şifa buldu

Gürcistan'da 1230 gram ağırlığında doğan ve beyin kanaması geçiren Ali Kemal bebek, Erzurum'daki tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Adana'da yaşayan Erdi ve 32 haftalık gebe eşi Dürdane Özçelik, 15 Ekim'de gezi amaçlı Gürcistan'a gitti.

Burada rahatsızlanan Dürdane Özçelik, kaldırıldığı bir hastanede 1230 gram ağırlığında Ali Kemal bebeği dünyaya getirdi.

Hem prematüre doğması hem de beynindeki kanama gibi ciddi sağlık sorunları nedeniyle Gürcistan'da yaklaşık 15 gün kalan Ali Kemal bebek, yurt dışında sağlık hizmetlerinin pahalı olması ve tavsiye üzerine, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) götürülmek istendi.

Ambulansla Hopa Devlet Hastanesine, oradan da Erzurum BEAH'a kaldırılan Ali Kemal bebek, burada Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı.

2100 gram ağırlığa ulaştı ve taburcu oldu

Bir süre yoğun bakımda tedavi gören ve kuvözde kaldıktan sonra sağlığına kavuşan Ali Kemal bebek, 2100 gram olarak taburcu edildi.

Hastanede gazetecilere açıklama yapan anne Dürdane Özçelik, Adana'da yaşadıklarını, yaklaşık 1 ay önce 32 haftalık gebeyken Karadeniz gezisine çıktıklarını söyledi.

Daha sonra Gürcistan'a geçtiklerini anlatan Özçelik, "Gürcistan'da 1230 gram ağırlığında bebeğimi dünyaya getirdim, burada doktorlar 15 gün tedavi görmesini istedi. Gürcistan'da günlük kuvöz ücretinin 2 bin lira olması ve ülkemizin sağlık hizmetlerinin daha kaliteli olması nedeniyle tedavimizin devamının Erzurum'da yapılmasını istedik." dedi.

Özçelik, bebeğinin ciddi sağlık sorunlarının düzeldiğini, bebeğinin gözünde küçük sorunları olduğunu belirterek, 2100 gram ağırlığına ulaşan bebekleriyle Erzurum'dan taburcu edildiklerini anlattı.

BEAH yönetimi ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi çalışanlarına teşekkür eden Özçelik, tüm hastalara şifa diledi.

BEAH Yenidoğan Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Kahveci de BEAH'a Doğu Anadolu'daki 12 ilin yanı sıra çevre illerden de hasta kabul ettiklerini belirterek, "Bebeğimizin solunum sıkıntısı ve beslenme problemi düzeldi, kilo alımı da düzelip büyüdü. Hastamızı 2 kilogram üzerine çıktığı ve sağlığına kavuştuğu için taburcu ediyoruz. Burası donanımlı düzey 3 hastane, akademik olarak farklı farklı disiplinlerin bulunduğu hastane olduğundan tercih ediliyoruz." diye konuştu.

"1 gram da olsa anne sütü mutlaka verilmeli"

Kahveci, prematüre bebek doğumlarının mutlaka uzman doktor elinden yapılması gerektiğini belirterek, prematüre bebeklerin taburcu olduktan sonra sağlık işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Prematüre bebekleri bulunan ailelere uyarılarda bulunan Kahveci, şunları kaydetti:

"Prematüre bebekler düzey 3 dediğimiz multidisiplinin olduğu yerlerde doğması ve bakılması gerekiyor. Önerilerimiz doğrultusunda bebeklerin sıkça kontrole gelmesi, göz muayenelerinin sık yapılması, beslenme ve aşılarının bizim istediğimiz gibi yapılması lazım. Hiçbir şekilde evde sigara içilmemesi, grip olanların bebeğe dokunmaması ve öpmemesi gerekiyor. Bu bebeklerin beslenmelerinde ciddi problemler oluyor. Eğer kilo kaybı gelişirse zeka ve beyin gelişimlerinde sorun oluyor. Özellikle anne sütünü tavsiye ediyoruz, 1 gram da olsa anne sütü mutlaka verilmeli."