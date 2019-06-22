Gürcistan'da protestocular ve polis arasında arbede
1 saat önce
Gürcistan'daki gösterilerde sabaha karşı polisin bir protestocunun gözaltına alması girişimi üzerine vatandaşlar ile polis arasında arbede yaşandı.
Gürcistan
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:48
'daki gösterilerde sabaha karşı polisin bir protestocunun gözaltına alması girişimi üzerine vatandaşlar ile polis arasında arbede yaşandı.
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