Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da protestocular ve polis arasında arbede
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Gürcistan'da protestocular ve polis arasında arbede

1 saat önce

Gürcistan'daki gösterilerde sabaha karşı polisin bir protestocunun gözaltına alması girişimi üzerine vatandaşlar ile polis arasında arbede yaşandı.

Gürcistan'da protestocular ve polis arasında arbede, System.String[]
Gürcistan'daki gösterilerde sabaha karşı polisin bir protestocunun gözaltına alması girişimi üzerine vatandaşlar ile polis arasında arbede yaşandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:48 
Polis, Gürcistan, Ekonomi
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