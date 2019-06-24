Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da protestolar sonucu seçim sistemi değişti
Son Dakika Güncel Haber

Gürcistan'da protestolar sonucu seçim sistemi değişti

1 saat önce

Gürcistan hükümeti, Rus bir milletvekilinin başkent Tiflis'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak 4 gün önce başlayan gösterilerde protestocuların taleplerinden biri olan parlamento seçim sisteminde değişiklik yapılmasını kabul etti.

Gürcistan'da protestolar sonucu seçim sistemi değişti, System.String[]
Gürcistan hükümeti, Rus bir milletvekilinin başkent Tiflis'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak 4 gün önce başlayan gösterilerde protestocuların taleplerinden biri olan parlamento seçim sisteminde değişiklik yapılmasını kabul etti.
Tiflis'te geçen hafta açılışı yapılan 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesinin ikinci günü oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un Parlamento Başkanı'nın koltuğuna oturup konuşma yapmasına tepki olarak başlayan protestolar devam ediyor.
İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı Bizina İvanişvili, düzenlediği basın toplantısında, 2020'deki genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine nispi temsil sistemine göre yapılmasına karar verdiklerini ifade etti.
Ayrıca seçimde baraj sisteminin de kaldırılmasına karar verdiklerini belirten İvanişvili, barajın sadece 2020 yıl için kaldırılacağını ve 2025'teki seçimlerde yine eskisi gibi yüzde 5 barajın uygulanacağını söyledi.
Gürcü milyarder iş adamı ve eski Başbakan İvanişvili, bu haftadan itibaren tüm siyasi partilerle müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını belirtti.
Tiflis'teki gelişmeler
Protestocular, emniyet güçlerinin kendilerini dağıtmak için orantısız güç kullandığını savunarak başta İçişleri Bakanı'nın istifası olmak üzere, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını ve genel seçim sisteminde değişiklik yapılmasını talep ediyordu.
Binlerce kişi, Rus heyetinin 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesine katılmasını ve Rus Milletvekili Gavrilov'un, Parlamento Başkanı'nın koltuğuna oturup konuşma yapmasını protesto için parlamento önünde toplanmıştı.
Protestoların ikinci gün de süreceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze 21 Haziran'da istifa ettiğini duyurmuştu. Kobakhidze, Azerbaycan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönmüştü.
Gürcistan'da protestolar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:53 Kaynak: AA
Parlamento, Gürcistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in en büyük hatası 400 milyar dolara mal oldu AK Partili Yeneroğlu'ndan Osman Kavala açıklaması: Hukuk adına ürkütücü Cezaevindeki hükümlü koğuşu ateşe verdi! 8 infaz memuru hastaneye kaldırıldı Tirmit mantarı tezgahlardaki yerini aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 16:46:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da protestolar sonucu seçim sistemi değişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]