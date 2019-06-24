Gürcistan'da protestolar sonucu seçim sistemi değişti
2 saat önce
Hükümet, başkent Tiflis'te 4 gündür devam eden gösterilerdeki protestocuların taleplerinden biri olan parlamento seçim sisteminde değişiklik yapılmasını kabul ederek çoğunluk sisteminden nispi temsil sistemine geçti.
Hükümet
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:18
, başkent Tiflis'te 4 gündür devam eden gösterilerdeki protestocuların taleplerinden biri olan parlamento seçim sisteminde değişiklik yapılmasını kabul ederek çoğunluk sisteminden nispi temsil sistemine geçti.
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