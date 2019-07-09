Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da Putin'e hakaret eden gazeteci görevinden uzaklaştırıldı
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Gürcistan'da Putin'e hakaret eden gazeteci görevinden uzaklaştırıldı

1 saat önce

Gürcistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hakaret eden Rustavi2 televizyonunun sunucusu Giorgi Gabunia'nın bir süreliğine görevinden alındığı duyuruldu.

Gürcistan'da Putin'e hakaret eden gazeteci görevinden uzaklaştırıldı, System.String[]
Gürcistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hakaret eden Rustavi2 televizyonunun sunucusu Giorgi Gabunia'nın bir süreliğine görevinden alındığı duyuruldu.

Gürcistan'da yayımlanan, Rustavi2 televizyon kanalında 7 Temmuz tarihinde 'PostScriptum' isimli programın sunucusu olan Giorgi Gabunia, canlı yayında Rusça, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e küfretti. Bunun ardından kanalın önünde gece saatlerinde sunucuya karşı protesto düzenlendi. Daha sonra Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Mamuka Bakhtadze ve diğer siyasi yetkililer televizyon kanalında küfredilmesine sert tepkiler verdi. Rustavi2 kanalının yönetimi Giorgi Gabuniya'nın iki aylığına görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Gabunia'ya uygulanan kısıtlama, onun kanalda sunucusu olduğu tüm programlara ait olduğu belirtildi.

Akşam saatlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yer alan Rustavi2 kanalının ofisine vatandaşlar tekrar toplanarak, kanalın genel müdürüne seslendi. Protestocular Gabunia'nın istifa etmesi talebinde bulundu. Protestocular, "Git, git, git" şeklinde sloganlar attı. - TİFLİS
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:12 Kaynak: İHA
Vladimir Putin, Gürcistan, Güncel
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