Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da Ramazan Bayramı
Son Dakika Güncel Haber

Gürcistan'da Ramazan Bayramı

1 saat önce

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, "Gürcistan'ın, Şii ve Sünni Müslümanların birlikte bayram kutladıkları ülkelerinden birinin olması çok önemlidir.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, "Gürcistan'ın, Şii ve Sünni Müslümanların birlikte bayram kutladıkları ülkelerinden birinin olması çok önemlidir. Bugünün dünyasında bu gerçekten dikkat çekicidir. Gürcistan'ın bir hoşgörü ülkesi olması hepimizin başarısıdır." dedi.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Müslümanlar Ramazan Bayramı namazını Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı. Namaza Gürcüler, Türkler, Azerbaycanlılar ile farklı etnik kökenlerden diğer Müslümanlar katıldı.
Bayram namazını kılan Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev, namazın ardından tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün bayramdır. Namaz kılmak bugün bitmedi. Bundan sonra da her zaman dua etmeliyiz, namaz kılmalıyız." şeklinde konuştu.
Diğer yandan kalabalık dolayısıyla camide yer bulamayan yüzlerce Müslüman namazını dışarıda yere serdikleri seccadeler üzerinde kıldı. Kalabalıktan dolay caminin karşısındaki sokak tamamen kapandı.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Ramazan mesajı
Cumhurbaşkanı Zurabişvili, bayram namazı başlamadan önce Tiflis Cuma Camisi'ne geldi. Burada ülkesinde yaşayan ve tüm dünyadaki Müslümanlara bayramı kutlayan Zurabişvili, "Bugün Müslümanlar için çok büyük bir bayramdır ve bu bayramı kutlamak amacıyla cumhurbaşkanın onlarla birlikte olması önemlidir. Buraya gelip Müslüman vatandaşlara bayramı kutlamak benim görevim olduğunu düşünüyorum." dedi.
Tiflis'te yaklaşık 155 yıldır Sünni ve Şii'lerin bir arada ibadet etikleri "Çift Mihrablı Cami" olarak bilinen Cuma Camisi'nde konuşan Zurabişvli, "Gürcistan'ın, Şii ve Sünni Müslümanların birlikte bayram kutladıkları ülkelerinden birinin olması çok önemlidir. Bugüünn dünyasında bu gerçekten dikkat çekicidir. Gürcistan'ın bir hoşgörü ülkesi olması hepimizin başarısıdır." sözlerine ekledi.
Namazın ardından AA muhabirine konuşan Tiflis Cuma Camisi İmamı Ramil Hüseyin Aliyev, Tiflis ve ülkenin diğer bölgelerinde Müslümanların Ramazan Bayramını kutladıklarını ifade etti.
Camiye geldiği için ülkenin Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye teşekkür eden Aliyev, Zurabişvili'nin cami ziyaretinin birlik ve beraberlik mesajın olduğunu vurguladı. .
Gürcistan'da Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:34 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Gürcistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul ve bazı illerde yağış bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 09:51:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da Ramazan Bayramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]