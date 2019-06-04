Gürcistan'da Ramazan Bayramı

Gürcistan
'ın başkenti Tiflis'teki Müslümanlar, Ramazan Bayramı
namazını Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.
Tiflis Cuma Camisi'ndeki namaza Gürcüler, Türkler, Azeriler ile farklı etnik kökenlerden Müslümanlar katıldı.
Bayram namazını kıldıran Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev, Müslümanların bayramını kutlayarak, "Bugün bayramdır. Namaz kılmak bugün bitmedi. Bundan sonra da her zaman dua etmeliyiz, namaz kılmalıyız." diye konuştu.
Camideki kalabalık nedeniyle çok sayıda Müslüman namazını dışarıda kılmak zorunda kaldı.
Bu arada Cumhurbaşkanı
Salome Zurabişvili, bayram namazı başlamadan önce Tiflis Cuma Camisi'ne geldi.
Ülkesindeki ve tüm dünyadaki Müslümanların bayramını kutlayan Zurabişvili, "Bugün Müslümanlar için çok büyük bir bayram ve bu bayramı kutlamak amacıyla Cumhurbaşkanının onlarla olması önemli. Buraya gelip Müslüman vatandaşların bayramı kutlamanın görevim olduğunu düşünüyorum." dedi.
Tiflis'te yaklaşık 155 yıldır Sünni ve Şiilerin bir arada ibadet etikleri "Çift Mihrablı Cami" olarak bilinen Cuma Camisi'nde konuşan Zurabişvli, "Gürcistan'ın, Şii ve Sünni Müslümanların birlikte bayram kutladıkları ülkelerinden biri olması çok önemli. Bugünün dünyasında bu gerçekten dikkati çekicidir. Gürcistan'ın bir hoşgörü ülkesi olması hepimizin başarısıdır." ifadelerini kullandı.
Namazın ardından AA muhabirine konuşan Tiflis Cuma Camisi İmamı Ramil Hüseyin Aliyev, Tiflis ve ülkenin diğer bölgelerindeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Camiye geldiği için Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye teşekkür eden Aliyev, Zurabişvili'nin cami ziyaretinin birlik ve beraberlik mesajı olduğunu vurguladı.