Gürcistan'da Ramazan Bayramı coşkuyla kutlanıyor - Son Dakika

Gürcistan'da Ramazan Bayramı coşkuyla kutlanıyor

13.05.2021 09:23
Gürcistan'da Ramazan Bayramı coşkuyla kutlanıyor, System.String[]

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını çift mihraplı Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını çift mihraplı Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.

Başkentin tarihi merkezi olan Eski Tiflis semtinde bulunan Tiflis Cuma Camisi'ndeki namaza Gürcüler, Türkler, Azerbaycan asıllı Gürcistan vatandaşlarıyla dünyanın farklı etnik kökenlerinden diğer Müslümanlar katıldı.

Kalabalık dolayısıyla camide yer bulamayan çok sayıda Müslüman namazını dışarıda yere serdikleri seccadeler üzerinde kıldı.

Namaz kılmaya gelen müminler ülkede devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyarak maskeler kullandı.

Tiflis Cuma Camisi'ndeki bayram namazını, Gürcistan Müslümanlar İdaresi Doğu Gürcistan Müftüsü Etibar Eminov kıldırdı.

Eminov, bayram vaazında tüm Müslümanların bayramını kutlayarak herkese barış ve huzur içinde yaşamayı diledi.

Ramazan boyunca oruç tutmanın son derece önemli olduğunu ifade eden Eminov, aynı zamanda Müslümanların her zaman dua ve ibadet etmesinin de önemini vurgulayarak "Ramazan boyunca oruç tutmak elbette son derece önemli ama bugünden sonra da her zaman ibadet etmeliyiz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da Ramazan Bayramı coşkuyla kutlanıyor - Son Dakika


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