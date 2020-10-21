Gürcistan'da rehine krizi: Bir rehine serbest bırakıldı - Son Dakika

Gürcistan'da rehine krizi: Bir rehine serbest bırakıldı

21.10.2020 19:14
Gürcistan'da rehine krizi: Bir rehine serbest bırakıldı, System.String[]

Gürcistan'da banka soymaya çalışan kimliği belirsiz bir saldırganın, 19 kişiyi rehin aldığı ve 500 bin dolar talep ettiği açıklandı.

Gürcistan'da banka soymaya çalışan kimliği belirsiz bir saldırganın, 19 kişiyi rehin aldığı ve 500 bin dolar talep ettiği açıklandı. Gelen son dakika haberine göre, saldırganın 50'li yaşlarda bir kadını serbest bıraktığı açıklandı.

Gürcistan'ın Zugdidi kentinde bir bankaya giren silahlı saldırgan, bankada 19 kişiyi rehin aldı. Gürcistan medyası, 55 yaşında bir kadının bankadan çıktığını duyurdu. Saldırganın 18 kişiyi hala rehin tuttuğu ve 500 bin dolar talep ettiği ifade edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde saldırganı ikna etmeye çalılştığı bildirildi.


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Gürcistan'da rehine krizi: Bir rehine serbest bırakıldı

Gürcistan, Banka, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Gürcistan'da rehine krizi: Bir rehine serbest bırakıldı - Son Dakika Dünya

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