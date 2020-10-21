Gürcistan'da rehine krizi: Bir rehine serbest bırakıldı
21.10.2020 19:14
Gürcistan'da banka soymaya çalışan kimliği belirsiz bir saldırganın, 19 kişiyi rehin aldığı ve 500 bin dolar talep ettiği açıklandı.
Gürcistan'da banka soymaya çalışan kimliği belirsiz bir saldırganın, 19 kişiyi rehin aldığı ve 500 bin dolar talep ettiği açıklandı. Gelen son dakika haberine göre, saldırganın 50'li yaşlarda bir kadını serbest bıraktığı açıklandı.
Gürcistan'ın Zugdidi kentinde bir bankaya giren silahlı saldırgan, bankada 19 kişiyi rehin aldı. Gürcistan medyası, 55 yaşında bir kadının bankadan çıktığını duyurdu. Saldırganın 18 kişiyi hala rehin tuttuğu ve 500 bin dolar talep ettiği ifade edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde saldırganı ikna etmeye çalılştığı bildirildi.
- Rcistan
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