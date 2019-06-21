Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da Rus milletvekilin ziyareti şiddetli eylemlere neden oldu: Onlarca yaralı
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Gürcistan'da Rus milletvekilin ziyareti şiddetli eylemlere neden oldu: Onlarca yaralı

5 dakika önce

Gürcistan'ın başkenti Tiblis'te bir grup eylemci, bir Rus milletvekilinin ülkeye ziyareti sırasında sokaklara döküldü. Meclise girmeye çalışan göstericilere polis biber gazı, tazyikli su ve plastik mermilerle müdahale etti

Gürcistan'da Rus milletvekilin ziyareti şiddetli eylemlere neden oldu: Onlarca yaralı, System.String[]
Gürcistan'ın başkenti Tiblis'te bir grup eylemci, bir Rus milletvekilinin ülkeye ziyareti sırasında sokaklara döküldü. Meclise girmeye çalışan göstericilere polis biber gazı, tazyikli su ve plastik mermilerle müdahale etti.

Şiddetli olaylarda yaralanan onlarca kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis müdahalesi ardından dağılan protestocular, meclisin önünden ayrılarak ara caddelere dağıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:08 
Dünya
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