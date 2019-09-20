Gürcistan'da Rusya karşıtı protesto

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te binlerce kişi, Rusya'nın Gürcistan'ın Abhazya ile Güney Osetya bölgelerine uyguladığı işgal politikasını protesto ederek, hükümeti bu sorunlara karşı etkisiz adımlar atmakla suçladı.

Tiflis'teki parlamento binası önünde akşam saatlerinde düzenlenen eylemde vatandaşlar, göreve geçen hafta başlayan Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı protesto etti.

Çeşitli muhalefet partilerin ve sivil toplum kuruluşların liderlerinin yer aldığı gösteride, konuşmacılar, Başbakan Gakharia'yı 20 Haziran'daki 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'ne Rus heyetin katılması ve Rus milletvekilinin parlamento başkanının makamında konuşma yapmasını protesto eden göstericilere polisin orantısız güç kullanmasından sorumlu tuttuklarını ifade etti.

Protestonun dağıtılması sırasında Gakharia'nın İçişleri Bakanı olduğunu belirten konuşmacılar, vatandaşların 20 Haziran'da Rus işgalini protesto ettiklerini ve hükümetin bu yüzden onları "cezalandırdığını" savundu.

Protestocular, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu, eski başbakan milyarder iş adamı Bidzina İvanişvili'nin hükümete etkisini sürdürdüğünü, İvanişvili'nin kararıyla Gakharia'nın başbakan koltuğuna geçtiğini savunarak, İvanişvili ile hükümeti Rusya'yla "gizli iş birliği" yapmakla suçladı.

Rusya'nın Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini belirten konuşmacılar, hükümetin ülkenin toprak bütünlüğü sorunlarına sessiz kalmakla suçlayarak, Rusya'ya gereken tepki göstermediğini ifade etti.

Gelecek sene Gürcistan'da genel seçimlerin düzenleneceğini hatırlatan konuşmacılar, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin yine ülkenin yönetimine gelmemesi için çeşitli alanlarda aktif faaliyetleri sürdüreceklerini bildirerek, hükümete "kırmızı kart" gösterdi.

Tiflis'teki gelişmeler

Gürcistan'da muhalefet ve binlerce kişi, 20 Haziran'daki 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'ne Rus heyetin katılması ve bir Rus milletvekilinin parlamento başkanının makamında konuşma yapmasına tepki göstermek için parlamento binası önünde toplanmıştı.

Binaya girmeye çalışan göstericilerle polis arasında arbede yaşanmış, emniyet güçleri protestocuları dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullanmıştı.

Seçim sistemi değişti, Meclis Başkanı istifa etti

Gürcistan hükümeti, göstericilerin seçim sisteminde değişiklik yapılması talebini kabul etmişti. Protestoların devam edeceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze, 21 Haziran'da istifa ettiğini açıklamış, Azerbaycan'daki resmi temaslarını durdurarak ülkesine dönmüştü.

Putin'den Gürcistan'a "uçuş yasağı" kararnamesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, protestolar nedeniyle Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan uçuşlarını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.

Hükümet, Saakaşvili'yi suçladı

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, protestolardan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'yi sorumlu tutarak, "Tüm bu gelişmelerin sorumlusu Saakaşvili ve onun agresif gruplarıdır. Onlar vatandaşlarımızın dürüst protestosunu kullanarak anayasamıza saldırmaya çalıştı." ifadesini kullanmıştı.

Gürcistan Başsavcılığından "darbe" iddiası

Diğer yandan, Gürcistan Başsavcılığı, bir Rus milletvekilinin başkent Tiflis'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak başlayan protestolar sırasında bazı göstericilerin 20 Haziran'ı 21 Haziran'a bağlayan gece darbe girişiminde bulunduğunu belirterek, bu girişimin emniyet güçlerince önlendiğini bildirmişti.