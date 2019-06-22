Gürcistan'da Rusya karşıtı protestocular İçişleri Bakanı'nın istifasını istiyor
1 saat önce
Rus milletvekilinin Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak başlayan protesto gösterileri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:53
Rus milletvekilinin Gürcistan
'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak başlayan protesto gösterileri devam ediyor.
Gece boyu eylemlerini sürdüren protestocular, parlamento binasına girmek isteyen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sonucu gözaltına alınan 305 kişinin serbest bırakılması, aynı zamanda İçişleri Bakanı
Giorgi Gakharia'nin istifa etmesini talep ediyor.
Hindistan, Umman ve Basra Körfezi'ne savaş gemileri gönderdi
Kayıp çiftçinin cesedi timsahın karnından çıktı!
Freddie Mercury'nin daha önce duyulmamış şarkısı yıllar sonra yayımlandı
Birbirlerini öldürmeden önde kafalarına silah dayayıp selfie çektiler!