Gürcistan'da salgının 5. dalgasında 6 bin 24 vaka ile rekor kırıldı - Son Dakika

Gürcistan'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 6 bin 24 yeni vaka tespit edilmesi ile salgında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Korona virüs salgınının 5. dalgasıyla mücadele eden Gürcistan'da günlük vaka sayısı zirveye yükseldi. Gürcistan'da son 24 saatte 6 bin 24 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısının 732 bin 965'e yükseldiği belirtildi. Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 49 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybının ise 10 bin 185'e ulaştığı bildirildi. Korona virüs salgının başlangıcından bu yana 673 bin 640 kişi iyileşirken, 6 bin 546 kişinin kontrol altında tutulduğu aktarıldı.

GÜRCİSTAN'DA SALGININ 5. DALGASI

Geçtiğimiz günlerde Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze, "Gürcistan'daki korona virüs enfeksiyonlarının sayısı önemli ölçüde arttı ve bu beşinci dalganın başlangıcı" demişti.

-İHA-