Gürcistan'da salgının üçüncü dalgasında rekor vaka sayısı - Son Dakika

Gürcistan'da yeni tip korona virüs (Covid19) salgınında son 24 saatte 4 bin 827 yeni vakanın tespit edilmesi ile pandeminin üçüncü dalgasında en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Gürcistan'da Haziran ayının başlarında etkisini azaltan korona virüs salgınının üçüncü dalgasında son iki haftada vaka sayısında artış yaşanıyor. Gürcistan hükümeti tarafından paylaşılan verilerde, korona virüs salgınında ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 827 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 428 bin 670'e ulaştığı belirtildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybının 5 bin 910'a ulaştığı ifade edildi. Açıklamada, şuana kadar korona virüsten iyileşenlerin sayısının ise 388 bin 893'e ulaştığı duyuruldu.

Öte yandan, uzmanlar yeniden artan vaka sayısını durdurmak için hükümete kısıtlamalara gerek olduğu uyarısında bulunurken, ülkenin Başbakan İrakli Garibaşvili kabine toplantısında ekonominin buna dayanmayacağını söyledi. Garibaşvili, "Ülke kapanmaya ve kısıtlamalara dayanamaz, bu yüzden süreci yönetmeli ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeliyiz" ifadesini kullandı.

(İlkin Hüseynov/İHA)