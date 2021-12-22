Gürcistan'da şantiyenin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı -1 - Son Dakika

Tiflis arasında bulunan yol yapım çalışması sırasında Türk işçilerin de çalıştığı şantiyenin çatısı yoğun kar yağışından dolayı çöktü. Çatının çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi de ağır yaralandı.

Türk işçilerin de çalıştığı şantiyenin çatısı yoğun kar sebebiyle çöktü. 1 kişinin yaşamını kaybettiği olayda göçük altında kalan yaralı işçilere diğer işçiler yardım etti. Yoğun çabalar sonucu enkazdan çıkartılan işçiler arasında Türk vatandaşı bulunmadığı belirtilirken, yaralı işçilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.