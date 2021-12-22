Tiflis arasında bulunan yol yapım çalışması sırasında Türk işçilerin de çalıştığı şantiyenin çatısı yoğun kar yağışından dolayı çöktü. Çatının çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi de ağır yaralandı.
Türk işçilerin de çalıştığı şantiyenin çatısı yoğun kar sebebiyle çöktü. 1 kişinin yaşamını kaybettiği olayda göçük altında kalan yaralı işçilere diğer işçiler yardım etti. Yoğun çabalar sonucu enkazdan çıkartılan işçiler arasında Türk vatandaşı bulunmadığı belirtilirken, yaralı işçilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Gürcistan'da şantiyenin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı -1 - Son Dakika