Gürcistan'da seçim öncesi arbede: 2 yaralı - Son Dakika

- Gürcistan'da seçim öncesi arbede: 2 yaralı

TİFLİS - Gürcistan'da yerel seçimler kapsamında Kvemo Kartli bölgesindeki Dmanisi kentinde devam eden seçim kampanyası sırasında iktidar ve ana muhalefet partilerinin destekçileri arasında arbede çıkarken, olayda 2 kişi yaralandı.

Gürcistan'da 2 Ekim'de yapılacak 2021 Yerel Seçimleri için partilerin seçim kampanyaları devam ederken, seçime sayılı günler kala meydanlarda tansiyon yükseldi. Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Harekat'ın belediye başkanı adayı Giorgi Tatuaşvili, seçim kampanyası kapsamında Kvemo Kartli bölgesindeki Dmanisi kentinin Gantiadi köyünde halkla buluştu. Seçim kampanyası sırasında Tatuaşvili destekçileri ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin destekçileri arasında arbede çıkarken, olayda 2 kişi bıçaklandı. Yaralıların durumunun ağır olduğu ve hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.

Dmanisi milletvekili Kakha Okriaşvili, olaydan iktidardaki Gürcü Hayali'ni sorumlu tutarak, "Bu suçlular, 2020 Parlamento Seçimleri'nde bana ve destekçilerime saldıran kişiler" dedi.

İktidar Partisi'nin Genel Başkanı İrakli Kobakhidze ise olaya ilişkin açıklamasında, "Dmanisi'de yaşananların hiçbir gerekçesi yok. Bu nedenle söylenebilecek tek şey suçluları cezalandırmak. Kimin yaptığı veya hangi tarafı temsil ettiği önemli değil" diye konuştu.

Fail gözaltına alındı

Gürcistan İçişleri Bakanlığı da failin gözaltına alındığını duyurarak, "Zanlı, Dmanisi'nin Gantiadi köyündeki seçim öncesi buluşmada yaşanan sözlü ve fiziksel çatışma sırasında 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, olaydan birkaç saat sonra zanlıyı Dmanisi Belediyesi'nde gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor" ifadelerine yer verildi.