Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da Şike Nedeniyle 4 Futbolcu Tutuklandı

Gürcistan'da Şike Nedeniyle 4 Futbolcu Tutuklandı

12 saat önce

Gürcistan'da şike nedeniyle gözaltına alınan 11 futbolcudan dördü bugün çıkarıldıkları mahkemenin ardından ceza evine gönderildi.

Gürcistan'da Şike Nedeniyle 4 Futbolcu Tutuklandı, System.String[]
Gürcistan'da şike nedeniyle gözaltına alınan 11 futbolcudan dördü bugün çıkarıldıkları mahkemenin ardından ceza evine gönderildi. 7 futbolcu ise kefaletle serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde Gürcistan'da sekizi faal olmak üzere 11 futbolcu, şike yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Gürcistan Güvenlik Servisi'nin yaptığı açıklamada, 3 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde oynanan 2 maçta şike yaptığı iddiasıyla 11 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Edinilen bilgiye göre, futbol şikesi nedeniyle gözaltına alınan ve bugün ise mahkemeleri düzenlenen futbolculardan dördüne tutuklanma kararı verilirken, yedi oyuncunun 3 bin 600 Dolar kefaletle serbest bırakılacağı bildirildi.

Mahkemenin kararıyla tutuklanan futbolcuların isimleri şöyle:

"Nika Daushvili, Vakhtang Dzhakeli, Lasha Chapidze ve Irakli Khuchua."

20 gün içinde depozit ödeyerek serbest kalacak oyuncular ise şunlar: "Johnny Sheroziya, Nika Maisuradze, Paata Gudushauri, George Getiashvili ve Nodar Kiknavelidze, Robert Imerlishvili ve Irakli Badzhelidze" - TİFLİS
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:33 Kaynak: İHA
Gürcistan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Belözoğlu, Gelecek Sezon İçin Fenerbahçe Kararını Verdi İddiası Asamoah Gyan Kayserispor'a Haciz Gönderdi! Dünyaca Ünlü Efsane Futbolcu Diego Maradona, Tutuklandı! Reyting Rekortmeni Hercai Dizisinin 11. Bölümünün Yeni Fragmanı Yayınlandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:36:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da Şike Nedeniyle 4 Futbolcu Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]