Gürcistan'da sokağa çıkma yasağı - Son Dakika

Gürcistan'da koronavirüs önlemleri kapsamında dün itibarıyla başlayan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Tiflis meydan ve sokaklarının boş kaldığı görüldü.

Diğer yandan Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Marina Ezurgbaia, vaka sayısının 8 artarak 108'e çıktığını kaydetti.