Gürcistan'da sokağa çıkma yasağı - Son Dakika

Gürcistan'da sokağa çıkma yasağı
6 saat önce
Gürcistan'da koronavirüs önlemleri kapsamında dün itibarıyla başlayan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Tiflis meydan ve sokaklarının boş kaldığı görüldü.
Gürcistan'da koronavirüs önlemleri kapsamında dün itibarıyla başlayan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Tiflis meydan ve sokaklarının boş kaldığı görüldü.
Diğer yandan Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Marina Ezurgbaia, vaka sayısının 8 artarak 108'e çıktığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:25 Kaynak: AA
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