Gürcistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde yarından itibaren 21 Nisan'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Gakharia, başkent Tiflis'te koordinasyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada yarından itibaren ülkede sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle 21 Mar'tan 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini hatırlatan Gakharia, bu çerçevede sokağa çıkma yasağı da getirmeye karar verdiklerini ifade etti.

Kovid-19 vakası tespit edilen kişi sayısının artışından dolayı söz konusu kararı verdiklerini ifade eden Gakharia, "OHAL süreci içerisinde karantina ilan edildi. Gece 21.00'den sabah 06.00'ya kadar ülke genelinde şehir içi ve dışında araçların ve insanların geliş gidişleri yasaklanıyor." dedi.

Diğer yandan Gürcistan'da son bir gün içerisinde Kovid-19 vakası tespit edilen kişi sayısının 98'den 100'e yükseldiği bildirildi.