- Gürcistan'da sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

- Gürcistan'da sokaklar sessizliğe büründü

28.11.2020 23:28

- Gürcistan'da sokaklar sessizliğe büründü Gürcistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boş kaldı.

- Gürcistan'da sokaklar sessizliğe büründü

TİFLİS - Gürcistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boş kaldı.

Korona virüs salgını tüm dünyada yeniden etkisini arttırırken, birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı. Gürcistan'da salgının ikinci dalgasında yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından başta başkent Tiflis olmak üzere tüm kentlerde sokaklar boş kaldı.

Gürcistan'da ilk Covid-19 vakası Şubat ayında tespit edilmiş, alınan tedbirler ile salgın kontrol altına alınmıştı. Ağustos ayının sonlarında ise kısıtlamaların gevşetilmesi ile vaka ve can kayıpları yeniden yükselişe geçmişti. Hükümet, 26 Kasım'da salgının ikinci dalgasına karşı yeni önlemler alındığını duyurmuştu. Hükümet, ülke genelinde bugünden itibaren 31 Ocak tarihine kadar yerel saatle 21.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, ancak yasağın 24 Aralık-3 Ocak ve 6-7 Ocak tarihlerinde dini bayramlar nedeniyle gevşetileceğini aktarmıştı. Yasağa uymayanlara ise yaklaşık 605 dolar para cezası kesilecek. Yasağın başlaması ile ülke genelinde sokaklara sessizlik hakim oldu.

Ülke genelinde yeni önlemler kapsamında, bugünden itibaren ülke genelinde bankalar, kuaförler, marketler, eczaneler ve tıbbi müesseseler dışında tüm işletmelerin faaliyetleri durduruldu. Restoran ve kafeler ise sadece paket servis yapabilecek. Şehirlerarası ulaşımda askıya alınırken, taksilerin ve özel araçların sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı saatlerde çalışmasına izin verilecek.

"250 bin kişi işsiz kalacak"

Restoranlar Birliği Başkan Yardımcısı Şota Burjanadze kısıtlamalara yönelik yaptığı açıklamada, kısıtlamalar sonucunda sektörde çalışan 250 bin kişinin işsiz kalacağını ifade etti. Burjanadze, "Bu karar alan açısından olumsuz değerlendirilebilir. Bir yandan ülkedeki şiddetli salgın gibi büyük bir sorunumuz var, diğer yandan kısıtlamalara yönelik verilmiş kararlar insanların hayatıyla ilgili, yaklaşık 250 bin kişi bu kısıtlamadan muzdarip ve işini kaybedecek" dedi.

"Bayramlarda birbirimizi ve akrabalarımızı Skype üzerinden tebrik edelim"

Alerji ve İmmünoloji Uzman Doktoru Bidzina Kulumbegov yaptığı açıklamada, "Gereksiz faaliyetlerden kaçınmalıyız. Şimdi tatillerde birbirimizi ve akrabalarımızı Skype üzerinden evden tebrik etmeliyiz. Gürcistan şu anda bir eşikte. Ölüm oranı günde 30-40 arasındadır. Ülkede daha fazla fırsat görmüyorum. İnşallah Tanrı'nın yardımıyla kısıtlamalar işe yarar. Nüfus bunun yeterli olmadığına inanmalı ve gereksiz işlerden kaçınmalıdır. Tatillerde, bayramlarda birbirimizi, akrabalarımızı 'Skype' ile tebrik etmeliyiz. İnsanlar Yeni Yılı kutlamamalı" diye konuştu.

Son 24 saatte 4 bin 472 yeni vaka

Gürcistan'da korona virüs salgınında, son 24 saate 4 bin 472 yeni vakası tespit edilirken, 34 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 127 bin 942'ye, toplam can kaybı ise bin 195'e yükseldi.

- Gürcistan'da sokaklar sessizliğe büründü
- Gürcistan'da sokaklar sessizliğe büründü
- Gürcistan'da sokaklar sessizliğe büründü
- Gürcistan'da sokaklar sessizliğe büründü

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, Gürcistan, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Gürcistan'da sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika


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